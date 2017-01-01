Агроновости

12:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 22

США: урожайность яровой пшеницы будет минимальной за последние 10 лет

Засушливая погода, наблюдаемая на территории США снизит урожайность яровой пшеницы в стране до минимального уровня за последние 10 лет, сообщает Reuters, ссылаясь на данные еженедельного кроп-тура аналитиков USDA.

Согласно данным Совета по качеству пшеницы США (WQC), средняя урожайность твердой краснозерной яровой пшеницы в США в 2017 г. может составить 38,1 бушель/акр, что существенно ниже как показателя за прошлый год – 45,7 бушель/акр, так и результата в среднем за 5лет – 46,8 бушель/акр. Такие данные, как уточняется, получены на основании анализа урожайности пшеницы в крупнейших зернопроизводящих центрах США– штатах Миннесота, Южная Дакота и Северная Дакота.

Напомним, что в своем последнем месячном отчете (от 12 июля т.г.) аналитики USDA озвучивали данный показатель на уровне 40,3 бушель/акр.

Прогноз урожайности пшеницы дурум в т.г. составил 39,7 бушель/акр против 45,4 бушель/акр в прошлом году.

Также отмечается, что, по предварительным подсчетам, до 40-50% засеянных площадей в штате Северная Дакота могут быть потеряны в результате засухи.

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