В Кыргызстане в январе-июне производство муки составило более 33%
В Кыргызстане в январе-июне т.г. производство муки составило 33,6%. Об этом 28 июля заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности мелиорации Нурбек
Мурашев, сообщило ИА «Tazabek».
Отмечается, что производство макарон составило 28,5%, сахара – 67,5%.
По его словам, в январе-мае т.г. экспортировано 9,128 тыс. голов скота (в 2016 г. на данный период 1,551 тыс. голов).
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