В июне Аргентина снизила экспорт сои и продуктов переработки
Согласно данным аналитиков Oil World, в июне т.г. объем экспорта соевых бобов из Аргентины оказался значительно ниже уровня аналогичного месяца прошлого года, составив лишь 1,46 (2,07) млн. тонн. При этом практически весь указанный объем был закуплен Китаем – 1,39 (1,95) млн. тонн. Кроме того, небольшая партия была поставлена в Египет – 50 (58) тыс. тонн.
Поставки на мировой рынок аргентинского соевого масла в июне снизились до 403 (492) тыс. тонн, при этом экспорт в Индию сократился до 199 (315) тыс. тонн, тогда как в Иран увеличился до 34 (15) тыс. тонн.
Отгрузки соевого шрота из Аргентины в отчетном месяце также сократились – до 2,7 (3,07) млн. тонн, при этом спад поставок в направлении Алжира, Турции и Вьетнама был компенсирован ростом спроса со стороны ЕС, Индонезии, Ирана и Саудовской Аравии.
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