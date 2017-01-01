Агроновости

15:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 135

Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре

Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре т.г. Об этом заявил руководитель АО «НК «Казахстан темир жолы» Канат Алпысбаев, сообщила пресс-служба КТЖ.

По его словам, новая линия протяженностью более 800 км объединит Азербайджан, Грузию и Турцию единым железнодорожным сообщением в составе Транскаспийского международного транспортного коридора. Особое значение данный железнодорожный маршрут, приобретает с учетом тесного взаимодействия с китайской стороной, поскольку он позволяет расширить географию грузоперевозок по коридору с выходом на Турцию.

«С вводом в эксплуатацию магистрали Баку – Тбилиси – Карс грузопоток из Китая через территорию Казахстана, порты Актау, Курык, Алят более коротким маршрутом проследует до Турции и стран Европы», – говорится в сообщении.

В целом совокупность проектов по развитию транспортной инфраструктуры коридоров, проходящих через территорию стран региона, позволяет достичь к 2020 г. перевозок до 2 млн. контейнеров ежегодно транзитом через территорию Казахстана.

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