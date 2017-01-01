Урожай ярового ячменя в Германии в т.г. несколько сократится
Согласно данным Ассоциации пивоваров Германии, в 2017 г. урожай ярового ячменя в стране может сократиться на 3,3% в сравнении с показателем годом ранее - до 1,72 млн. тонн. В то же время, как ожидается, качественные показатели зерновой будут соответствовать прошлогоднему уровню, сообщает Times of India.
Как уточняется, уборка ячменя в Германии началась в середине июля, однако в течение текущей недели уборочные работы приостанавливались по причине сильных дождей. В связи с этим уборка зерновой в т.г., скорее всего, завершится позже традиционных сроков (начало августа).
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