В России снизились цены спроса на семена подсолнечника

Вчера, 16:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 211

По данным ИА «АПК-Информ», в конце текущей недели на российском рынке семян подсолнечника в европейской части страны наблюдается снижение цен в преддверии нового сезона. Инициаторами понижательных ценовых тенденций выступают, как правило, переработчики.

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