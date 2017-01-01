В июне Китай увеличил импорт кукурузы и ячменя и сократил - пшеницы
Согласно данным аналитиков Oil World, в июне т.г. Китай существенно увеличил импорт ячменя и кукурузы и снизил закупки пшеницы. Закупки сорго и сухой барды также оказались значительно ниже уровня июня прошлого года на фоне возросшей конкуренции со стороны продукции местного производства.
В частности, объем ввоза в страну ячменя в отчетном месяце составил 626 (482) тыс. тонн, кукурузы – 383 (67) тыс. тонн, что стало максимальным месячным объемом за последний год.
Напомним, что согласно текущим прогнозам Минсельхоза Китая, производство кукурузы в стране в т.г. составит 211,9 млн. тонн, что является минимальным показателем за последние 4 сезона. При этом, с учетом ухудшения погодных условий в северо-восточных регионах страны (засухи), не исключаются дальнейшие корректировки прогноза в сторону понижения.
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