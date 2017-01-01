На площадке СРТ существенно выросли цены спроса на украинское подсолнечное масло

Вчера, 17:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 213

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла на площадке СРТ на текущей неделе наблюдается существенный рост цен спроса вследствие небольшого количества предложений продукта.

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