Агроновости

17:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

В Казахстане во второй декаде июля погодные условия были благоприятны для полной спелости зерна

В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана метеорологические условия были благоприятны для полной спелости зерна и проведения уборки. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».

Во второй декаде июля сложились также благоприятные условия для роста и развития яровых зерновых культур в северной половине страны.

На наблюдаемых участках в Акмолинской области высота яровых зерновых культур достигает 35-75 см, низкорослые посевы (поздние) отмечаются в Енбекшильдерском районе (20-21 см).

Более подробно о погодных условиях второй декады июля в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».

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