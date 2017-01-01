В Казахстане во второй декаде июля погодные условия были благоприятны для полной спелости зерна
В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана метеорологические условия были благоприятны для полной спелости зерна и проведения уборки. Об этом сообщается в обзоре агроклиматических условий РГП «Казгидромет».
Во второй декаде июля сложились также благоприятные условия для роста и развития яровых зерновых культур в северной половине страны.
На наблюдаемых участках в Акмолинской области высота яровых зерновых культур достигает 35-75 см, низкорослые посевы (поздние) отмечаются в Енбекшильдерском районе (20-21 см).
Более подробно о погодных условиях второй декады июля в Казахстане читайте в разделе «Влияние метеоусловий».
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