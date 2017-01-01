В портах России повысились цены на подсолнечное масло

Вчера, 15:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 219

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ» на текущей неделе в портах России повысились цены на нерафинированное подсолнечное масло, что объяснялось соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке.

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