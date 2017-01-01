Агроновости

Вчера, 15:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 219

В портах России повысились цены на подсолнечное масло

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ» на текущей неделе в портах России повысились цены на нерафинированное подсолнечное масло, что объяснялось соответствующими ценовыми тенденциями на мировом рынке.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи