Экспорт украинского зерна с начала сезона достиг 2 млн. тонн
По данным Минагропрода, Украина по состоянию на 27 июля с начала 2017/18 МГ поставила на внешние рынки 2,003 млн. тонн зерновых культур.
В частности, экспорт пшеницы к отчетной дате составил 631тыс. тонн, ячменя – 601 тыс. тонн, кукурузы – 770 тыс. тонн, прочих зерновых культур – 1 тыс. тонн.
Кроме того, за отчетный период из Украины было поставлено на внешние рынки 3,4 тыс. тонн пшеничной муки.
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