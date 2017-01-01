Агроновости

Вчера, 17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 206

В российских портах Черного моря выросли цены на фуражный ячмень на площадке FOB

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на российском экспортном рынке фуражного ячменя (базис FOB) в портах Черного моря в течении недели отмечался рост цен, обусловленный увеличением спроса основных импортеров на крупнотоннажные партии зерновой.

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