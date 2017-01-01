Ценовые новости

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В портах Украины выросли цены на фуражную пшеницу
Вчера, 16:34
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На украинском рынке масличного льна наблюдается рост цен
Вчера, 11:14
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Казахстан: в ВКО фиксируется рост цен на масличный лен
Вчера, 09:38
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Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают расти
Вчера, 09:06
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Украинский подсолнечник продолжает дорожать
17 января, 17:34
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В Украине сохраняется рост экспортных цен на продовольственную пшеницу
17 января, 16:30
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В Украине выросли цены на гречневую крупу
13 января, 18:00
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В Украине повысились цены спроса на белую горчицу
13 января, 17:34
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Цены на украинский подсолнечник продолжают повышаться
13 января, 17:26
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Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничные отруби
13 января, 16:30
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На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается рост цен
13 января, 15:50
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На российском экспортном рынке снизились цены на пшеницу
13 января, 15:26
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Украинские переработчики повысили цены на рисовую крупу
13 января, 13:06
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В Украине выросли экспортные цены на ячмень
13 января, 12:02
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В Казахстане снизились экспортные цены на пшеничную муку
13 января, 11:30
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Экспортные цены на украинскую пшеницу продолжают расти
12 января, 17:54
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В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
12 января, 17:22
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Украина: средний уровень цен спроса на зерновые и масличные культуры (05.01.-12.01.2017 г.)
12 января, 10:36
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Украинский подсолнечник дорожает
11 января, 18:00
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В портах Украины растут цены на фуражную кукурузу
11 января, 17:06
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Казахстан: в ЮКО снизились цены на соевые бобы
11 января, 12:50
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Цены на российский подсолнечный жмых снизились
11 января, 11:46
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Российские маслозаводы снизили цены на семена подсолнечника
11 января, 09:38
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В портах Украины дорожает подсолнечное масло
10 января, 17:38
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В портах Украины дорожает продовольственная пшеница
10 января, 16:34
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Россия: покупатели снизили цены спроса на подсолнечный шрот
10 января, 10:42
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В России снизились цены на подсолнечное масло
10 января, 09:06
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В Украине растут цены спроса на семена льна
6 января, 09:50
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Украина: средние цены спроса на зерновые и масличные культуры (29.12.2016 -05.01.2017 г.)
5 января, 10:04
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Россия: сельхозпроизводители повысили цены на семена подсолнечника
30 декабря 2016, 09:06