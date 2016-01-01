На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается рост цен

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

По данным ИА «АПК-Информ», на рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине на текущей неделе наблюдается рост цен, обусловленный ростом курса доллара США по отношению к гривне.

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