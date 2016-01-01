На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается рост цен
По данным ИА «АПК-Информ», на рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине на текущей неделе наблюдается рост цен, обусловленный ростом курса доллара США по отношению к гривне.
Статья доступна только следующим группам пользователей:
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
Украинский лен остается неконкурентоспособным на мировом рынке – ИА «АПК-Информ»
Вчера, 15:30
-
В портах Украины снижаются цены на соевые бобы
Вчера, 09:22
-
На украинском рынке подсолнечного масла сохраняется рост цен
15 декабря, 13:54
-
В портах Украины дешевеет соевый шрот
14 декабря, 16:34
-
Украина: экспортные цены на подсолнечный шрот снизились
13 декабря, 18:00
-
В Украине повысились цены спроса на желтую горчицу
13 декабря, 10:10