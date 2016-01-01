В Украине снизились экспортные цены на подсолнечное масло

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

По данным ИА «АПК-Информ», в конце текущей недели на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла наблюдалось снижение цен в портах ввиду аналогичной тенденции на мировых рынках соевых бобов и пальмового масла.

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