На российском рынке подсолнечного масла снизились цены спроса

Вчера, 17:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 305

По данным ИА «АПК-Информ», на российском рынке нерафинированного подсолнечного масла в европейской части страны снизились цены спроса. Тем не менее, многие продавцы считают их экономически необоснованными и предпочитают озвучивать цены предложения в ранее сформировавшихся пределах.

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