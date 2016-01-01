На российском рынке подсолнечного масла снизились цены спроса
По данным ИА «АПК-Информ», на российском рынке нерафинированного подсолнечного масла в европейской части страны снизились цены спроса. Тем не менее, многие продавцы считают их экономически необоснованными и предпочитают озвучивать цены предложения в ранее сформировавшихся пределах.
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