В портах Украины выросли цены на фуражную пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском экспортном рынке (базис СРТ-порт) сохраняется рост цен в секторе фуражной пшеницы. Данная тенденция обусловлена потребностью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой для закрытия ранее заключенных контрактов.
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