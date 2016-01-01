Россия: сельхозпроизводители повысили цены на семена подсолнечника

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 63

По данным ИА «АПК-Информ», сельхозпроизводители европейской части России на текущей недели повысили максимальные цены предложения на семена подсолнечника в связи с высоким спросом на сырье.

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