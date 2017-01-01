Ценовые новости

09:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 34

В Украине растут цены спроса на семена льна

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на украинском внутреннем рынке льна наблюдается рост цен спроса вследствие снижения количества предложения масличной.

Так, с начала текущей недели закупочные цены на лен выросли в среднем на 100 грн/т в сравнении с показателями неделей ранее и по состоянию на 6 января озвучиваются, как правило, в пределах 8500-8700 грн/т СРТ.

Напомним, на конец декабря цены спроса на данную масличную не превышали, как правило, 8600 грн/т СРТ.

Более подробную информацию о развитии ситуации на украинском рынке масличного льна читайте в выпуске информационно-аналитического журнала «АПК-Информ» от 30 января.

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