В портах Украины дорожает продовольственная пшеница
Согласно данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском экспортном рынке (базис СРТ-порт) отмечается рост цен на продовольственную пшеницу. Данная тенденция обусловлена, прежде всего, потребностью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой для закрытия ранее заключенных контрактов.
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