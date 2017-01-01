В портах Украины дорожает подсолнечное масло

17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

По данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла (на базисе поставки СРТ-порт) отмечается рост цен, обусловленный стремлением экспортно-ориентированных компаний привлечь дополнительные объемы продукции.

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