В портах Украины растут цены на фуражную кукурузу
По данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском экспортном рынке фуражной кукурузы (площадка СРТ-порт) отмечается рост цен, обусловленный активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.
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