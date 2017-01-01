Украинский подсолнечник дорожает

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 225

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе отмечается повышательная ценовая тенденция, обусловленная ростом курса доллара США по отношению к гривне.

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