В Украине выросли экспортные цены на пшеничные отруби
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется рост закупочных цен на пшеничные отруби, что обусловлено незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса основных импортеров на продукцию.
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