Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 223

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется рост закупочных цен на пшеничные отруби, что обусловлено незначительной активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса основных импортеров на продукцию.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть