Экспортные цены на украинскую пшеницу продолжают расти
Согласно данным ИА «АПК-Информ», по состоянию на 12 января на украинском экспортном рынке пшеницы (базис СРТ-порт) сохранялся повышательный ценовой тренд, обусловленный активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.
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