Вчера, 17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 247

Согласно данным ИА «АПК-Информ», по состоянию на 12 января на украинском экспортном рынке пшеницы (базис СРТ-порт) сохранялся повышательный ценовой тренд, обусловленный активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.

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