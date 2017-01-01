На российском экспортном рынке снизились цены на пшеницу

Вчера, 15:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 191

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис CPT-порт) в портах Черного моря отмечается понижательная ценовая тенденция, обусловленная ситуацией на валютном рынке.

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