Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничные отруби

Вчера, 16:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 197

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», многие украинские переработчики на текущей неделе сообщали о повышении отпускных цен на пшеничные отруби, поясняя данную ситуацию увеличением спроса как покупателей на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть