Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на пшеничные отруби
В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», многие украинские переработчики на текущей неделе сообщали о повышении отпускных цен на пшеничные отруби, поясняя данную ситуацию увеличением спроса как покупателей на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний.
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