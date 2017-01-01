В Украине повысились цены спроса на белую горчицу
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян белой горчицы в настоящее время наблюдается рост цен спроса, обусловленный сезонным повышением спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний, а также сокращением количества предложений масличной.
Так, по состоянию на 13 января цены спроса на белую горчицу варьируются в пределах 11000-13000 грн/т СРТ, достигая в отдельных случаях 14000 грн/т СРТ (в зависимости от срочности выполнения контрактных обязательств).
Отметим, что в конце декабря 2016 г. цены спроса на масличную в Украине, как правило, не превышали 11000 грн/т СРТ.
Более подробную информацию о состоянии украинского рынка семян горчицы читайте в номере «АПК-Информ» от 30 января.
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