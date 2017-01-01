На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается рост цен

Вчера, 15:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 202

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе отмечался рост цен ввиду аналогичной тенденции на базисах поставки CРТ-порт, а также роста курса доллара США по отношению к гривне.

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