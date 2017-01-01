Цены на украинский подсолнечник продолжают повышаться

Вчера, 17:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 195

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе сохранялся рост цен, что было обусловлено желанием переработчиков привлечь дополнительные объемы маслосемян, а также ростом курса доллара США по отношению к гривне.

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