Украинский подсолнечник продолжает дорожать
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника в начале текущей недели сохраняется повышательная ценовая тенденция, обусловленная высоким спросом на маслосемена, а также ростом курса доллара США по отношению к гривне.
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