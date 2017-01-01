Ценовые новости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Казахстан: в ВКО фиксируется рост цен на масличный лен

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области РК наблюдается рост закупочных цен на семена масличного льна, обусловленный желанием покупателей привлечь большее количество предложений сырья от аграриев.

Так, по состоянию на 17 января цены спроса на масличный лен в вышеуказанной области озвучиваются в пределах 95000-105000 тенге/т СРТ, что выше в сравнении с ценами прошлой недели на 5000 тенге/т.

Более подробную информацию о состоянии казахстанского рынка масличных культур читайте в еженедельных выпусках информационно-аналитического журнала «АПК-Информ СНГ».

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