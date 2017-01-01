Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают расти
Согласно данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском экспортном рынке фуражной кукурузы (площадка СРТ-порт) сохраняется рост цен, обусловленный недостаточным количеством предложений зерна на фоне активного спроса, а также снижением курса гривни по отношению к доллару США.
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