В портах Украины выросли цены на фуражную пшеницу

Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 286

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке фуражной пшеницы (площадка СРТ-порт) сохраняется тенденция роста цен, обусловленная потребностью трейдеров в привлечении большего количества предложений крупнотоннажных партий зерновой для закрытия ранее заключенных контрактов, а также снижением курса национальной валюты.

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