В Украине фиксируется рост закупочных цен на пшеницу

13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

По данным ИА «АПК-Информ», в большинстве регионов Украины на текущей неделе наблюдается тенденция роста цен на продовольственную и фуражную пшеницу, обусловленная ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой на фоне высокого спроса перерабатывающих компаний.

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