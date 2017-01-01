В Украине фиксируется рост закупочных цен на пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», в большинстве регионов Украины на текущей неделе наблюдается тенденция роста цен на продовольственную и фуражную пшеницу, обусловленная ограниченным количеством предложений крупнотоннажных партий зерновой на фоне высокого спроса перерабатывающих компаний.
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