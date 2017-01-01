В Украине продолжается рост закупочных цен на семена подсолнечника

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 269

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе сохраняется рост цен спроса ввиду высокой конкуренции за сырье между перерабатывающими предприятиями.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть