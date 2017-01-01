В Украине продолжается рост закупочных цен на семена подсолнечника
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе сохраняется рост цен спроса ввиду высокой конкуренции за сырье между перерабатывающими предприятиями.
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