Казахстан: в Костанайской области снизились цены на семена подсолнечника
По данным ИА «АПК-Информ», в Костанайской области РК на текущей неделе наблюдается снижение цен на семена подсолнечника, обусловленное отсутствием у переработчиков срочной потребности в пополнении запасов.
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