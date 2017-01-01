Казахстан: в Костанайской области снизились цены на семена подсолнечника

Вчера, 16:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 194

По данным ИА «АПК-Информ», в Костанайской области РК на текущей неделе наблюдается снижение цен на семена подсолнечника, обусловленное отсутствием у переработчиков срочной потребности в пополнении запасов.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть