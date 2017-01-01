В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 173

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция роста цен, обусловленная конъюнктурой рынка сырья.

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