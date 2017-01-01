В портах Украины дешевеет подсолнечное масло

Вчера, 16:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 201

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла 26 января наблюдается снижение цен спроса ввиду аналогичной тенденции на мировом рынке соевых бобов, а также неактивного спроса на продукт в портах вследствие большого количества предложений.

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