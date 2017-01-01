В России растут цены на продовольственную рожь
В течение последних двух недель в большинстве федеральных округов России фиксируется рост закупочных цен на продовольственную рожь, вызванный дефицитом предложений зерновой на фоне стабильного спроса перерабатывающих предприятий.
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