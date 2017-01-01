На российском рынке отмечается снижение цен на зерно гречихи

Вчера, 17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 164

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», на протяжении последних двух недель в России фиксируется снижение цен на зерно гречихи, что обусловлено умеренным спросом со стороны переработчиков на фоне достаточного количества предложений зерновой.

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