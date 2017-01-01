В России выросли экспортные цены на фуражный ячмень

Вчера, 15:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 166

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке фуражного ячменя (базис FOB) как в глубоководных портах, так и в портах Азовского моря фиксировался рост цен, обусловленный конъюнктурой внутреннего рынка.

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