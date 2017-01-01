В украинских портах снизились цены на подсолнечное масло

Вчера, 18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 195

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в начале текущей недели наблюдалось снижение цен спроса (как на площадке FOB, так и СРТ), обусловленное аналогичной тенденцией на мировом рынке растительных масел.

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