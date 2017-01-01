В портах России снизились цены на подсолнечное масло

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 166

По данным ИА «АПК-Информ», в портах России снизились цены предложения на нерафинированное подсолнечное масло, что обусловлено соответствующей ценовой тенденцией на мировом рынке растительных масел.

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