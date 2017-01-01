Казахстан: в ЮКО выросли цены на соевые бобы
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Южно-Казахстанской области РК наблюдается рост закупочных цен на соевые бобы, поясняемый уменьшением количества предложений сырья от аграриев.
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