На экспортном рынке Украины выросли цены на ячмень
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) отмечался рост цен на фуражный ячмень. Данный тренд, по словам участников рынка, вызван активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса импортеров.
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