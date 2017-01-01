На экспортном рынке Украины выросли цены на ячмень

11:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (базис FOB) отмечался рост цен на фуражный ячмень. Данный тренд, по словам участников рынка, вызван активизацией торгово-закупочной деятельности на фоне увеличения спроса импортеров.

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