Казахстан: в ВКО растут цены на семена подсолнечника

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области РК наблюдался рост цен на семена подсолнечника, что объясняется недостаточным количество предложений сырья.

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