Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на муку

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», многие украинские переработчики на текущей неделе сообщали о повышении отпускных цен на пшеничную муку, поясняя это существенным удорожанием зерна мукомольных кондиций.

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