Казахстан: аграрии Костанайской области повысили цены на семена сафлора

17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе аграрии Костанайской области республики Республики Казахстан повысили цены предложения на семена сафлора, что мотивировалось высоким покупательским спросом на маслосемена.

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