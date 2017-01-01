В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция роста отпускных цен, обусловленная увеличением затрат на производство мукомольной продукции.
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